У Франківську завершилися цьогорічні жнива

Минулого тижня збиранням урожаю гречки на 21-гектарному полі біля Тисменичан в Івано-Франківській міській громаді завершили цьогорічні жнива. До цього аграрники комунального підприємства «Франківськ АГРО» обмолотили ниви, засіяні соєю, соняшником, ріпаком і пшеницею.

Жнивування до пізньої осени затягнулося через часті дощі. На 2025 рік «Франківськ АГРО» планувало засіяти 105 га сої, 79 га соняшника, 88 га пшениці озимої, 21 га гречки і 10 га ріпаку озимого — загалом понад 300 гектарів, пише Репортер.

Трішки важке було збирання врожаю цього року — погода не дозволяла. Не раз доводилося трактором витягувати машини з болота. Перед соєю обмолотили соняшник. Ним ми дуже задоволені, тому що був хороший врожай і до цього ще й досить непогана ціна цього року на насіння соняшнику, — зазначив керівник КП «Франківськ АГРО» Віталій Крушельницький.

Це було останнє поле, з якого зібрали врожай. Цього року пшениця і гречка, як і в попередні роки, буде для потреб наших закладів освіти, — повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Одночасно він закликає мешканців громади здавати свої земельні ділянки, які пустують, в обробку КП «Франківськ АГРО»:

Так ваша земля буде працювати на вас: її оброблятиме комунальне підприємство, громада отримає добрий врожай, а люди — гроші. За кожен гектар поля КП «Франківськ АГРО» обіцяє в середньому 8 тисяч гривень.

Щоб здати земельний пай в оренду, мешканцям громади потрібно звертатися безпосередньо до КП «Франківськ АГРО».

Одночасно зі збиранням урожаю в громаді вже кілька місяців триває і підготовка до наступного сільськогосподарського сезону. В прикінцеві дні жовтня біля Добровлян, Підпечерів і Підлужжя сіяли озиму пшеницю. А ріпак на полі біля Угорників зійшов ще у вересні. Наявна у КП «Франківськ АГРО» техніка дає можливість обробляти до 500 га сільськогосподарських угідь.