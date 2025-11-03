ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На кладовищі в мікрорайоні Опришівці облаштували нову алею (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Доріжка на цвинтарі серед могил і трави
На кладовищі в мікрорайоні Опришівці облаштували дві нові бруковані алеї та встановили вагончик для зберігання інвентарю.

Роботи виконали в межах Програми «Бюджет участі», за яку опришівчани голосували всім мікрорайоном, пише Михайло Смушак.

Раніше тендер на благоустрій кладовища в мікрорайоні Опришівці оголосив Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради. Очікувана вартість становила 1 459 952,13 грн.

Закупівля здійснювалась без використання електронної системи.

Цвинтар із вимощеною доріжкою на заході сонця
Меморіал з українськими прапорами та квітами
Коричневий металевий сарай з дверима і вікном

Михайло Смушак.

