Лисецька громада попрощалася з полеглим захисником Віталієм Ткачуком ФОТО

Сьогодні, 3 листопада, Лисецька громада провела в останню дорогу загиблого Героя Віталія Ткачука

Про це повідомили у Лисецькій селищній раді, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Воїну Віталію Ткачуку назавжди буде тридцять сім. Віталій народився і мешкав у Старому Лисці. Коли йому було дев’ять років, утратив батька, й змалку допомагав матері, був працелюбним, відповідальним, доброзичливим.

Похорон Віталія Ткачука

Після закінчення місцевої школи та професійно-технічного училища, де здобув фах столяра, працював на виробництві металочерепиці, фірмі «Вишуканий смак», їздив на заробітки.

У 2013 році Віталій Ткачук одружився з односельчанкою Наталією, в них народилося двоє діток – Костя та Домініка. Він був люблячим чоловіком, обожнював своїх дітей, турбувався про рідних.

Шостого червня 2022 року Віталій Васильович зі зброєю в руках став на захист Батьківщини. Служив санітаром-стрільцем 1-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. 16 липня 2023 року вирушив на бойове завдання поблизу села Григорівка, що на Донеччині. Як виявилося, останнє.

Через два дні Віталій Ткачук зник безвісти. Рідні, друзі, односельці надіялися, що він живий, повернеться додому, до своєї сім’ї. Однак днями надійшло офіційне підтвердження про те, що військовослужбовець Віталій Ткачук загинув у бою 18 липня 2023 року.

Мешканці громади, стоячи навколішки, «живим» коридором зустріли скорботний кортеж із труною полеглого солдата, встеляючи його останній шлях додому квітами.

Сьогодні у місцевому храмі Святого Миколая відбулася похоронна відправа, яку провів протопресвітер Лисецького протопресвітеріату Олег Кочмарський у співслужінні о. Федора Бойка, о. Івана Бойка, о. Івана Шевчука, о. Софрона Зелінського, о. Василя Синька і о. Юрія Павлюка.

На місцевому кладовищі, де полеглого воїна зі всіма військовими почестями провели до місця вічного спочинку, пролунав військовий салют, а його рідним військовослужбовець почту передав жовто-блакитний стяг як символ держави, якій вірно і до кінця служив Віталій Ткачук.

Селищний голова Анатолій Лущак подякував громаді, яка чисельно зібралася, щоб віддати останню шану відважному Воїну. Він висловив щирі співчуття його рідним, закликав усіляко допомагати й підтримувати сім’ю Віталія Ткачука.