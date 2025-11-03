ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Леся Нікітюк iз нареченим похрестили сина та розсекретили його ім’я

Автор: Орися Корчун
Леся Нікітюк iз нареченим похрестили сина та розсекретили його ім'я
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук розсекретили ім’я свого 4-місячного сина та поділилися фото з хрещення. Пише  Табло ID

Леся та Дмитро поки приховують обличчя 4-місячного сина Відомо, що хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхному Соборі у Києві.

Леся Нікітюк розсекретила ім'я сина

Леся та Дмитро поки приховують обличчя 4-місячного сина

“Днями у наші родині відбулося світле свято. Ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї родинної події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність. Скрізь писало, що буде дощ, але цього дня було максимально сонячного світла”, – написала Леся.

Відомо, що хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхному Соборі у Києві.

Фото з сімейного таїнства поділився Дмитро у своєму Instagram. Він зазначив, що пара назвала свого сина Оскаром. 

“До 7-го коліна, всіх чоловіків в моїй родині називали лише двома іменами, Михайло і Дмитро. Прадід – Михайло, Дід – Дмитро, батько – Михайло, я – Дмитро, відповідно сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович”, – написав коханий Нікітюк. Леся Нікітюк показала фото з хрещення сина

Маленького сина Леся та Дмитро назвали ОскаромЛеся Нікітюк з коханим на хрещенні сина

Фото з Instagram Дмитра Бабчука

Джерело(а) інформації

Табло ID
написала
поділився

СХОЖІ НОВИНИ