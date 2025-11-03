Леся Нікітюк iз нареченим похрестили сина та розсекретили його ім’я

Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук розсекретили ім’я свого 4-місячного сина та поділилися фото з хрещення. Пише Табло ID.

Леся та Дмитро поки приховують обличчя 4-місячного сина Відомо, що хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхному Соборі у Києві.

Леся та Дмитро поки приховують обличчя 4-місячного сина

“Днями у наші родині відбулося світле свято. Ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї родинної події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність. Скрізь писало, що буде дощ, але цього дня було максимально сонячного світла”, – написала Леся.

Відомо, що хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхному Соборі у Києві.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Фото з сімейного таїнства поділився Дмитро у своєму Instagram. Він зазначив, що пара назвала свого сина Оскаром.

“До 7-го коліна, всіх чоловіків в моїй родині називали лише двома іменами, Михайло і Дмитро. Прадід – Михайло, Дід – Дмитро, батько – Михайло, я – Дмитро, відповідно сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович”, – написав коханий Нікітюк.

Маленького сина Леся та Дмитро назвали Оскаром

Фото з Instagram Дмитра Бабчука