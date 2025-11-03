ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В ІФНТУНГ проведуть благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
Благодійний ярмарок у ІФНТУНГ 4 листопада
У вівторок, 4 листопада в холі 0 корпусу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться благодійний ярмарок.

Захід триватиме з 11:00 до 13:00, пише Місто.

Організатори запрошують студентів, викладачів та гостей університету долучитися до доброї справи.

Мета ярмарку — зібрати кошти для Гуманітарного штабу на закупівлю тканини та матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток і евакуаційних нош для 102 бригади ЗСУ.

Усі виручені кошти будуть передані Оксані Моспанюк (ГО «Гуманітарний штаб») — мамі загиблого Героя, випускника ІФНТУНГ Святослава Моспанюка.

«Кожна гривня — це внесок у збереження життя наших захисників!» — наголошують організатори.

Афіша благодійного ярмарку ІФНТУНГ 4 листопада

