У Верховині відкрили оновлений комплекс трамплінів

Автор: Олег Мамчур
Змагання зі стрибків на лижах у Карпатах
Погожа днина 2 листопада забарвила спортивний літопис України непересічною подією.

Як розповів журналіст Роман Клим, на навчально-спортивній базі «Черемош» у Верховині офіційно відкрили оновлений комплекс трамплінів потужністю К-10, К-20 і К-40.

За словами журналіста, цей унікальний і амбітний проєкт вдалося реалізувати всього за рік — завдяки зусиллям меценатів, підприємців, любителів спорту та батьків юних стрибунів, які вирішили підтримати розвиток цього видовищного зимового виду спорту.

«Це справжнє відродження трамплінного спорту на Гуцульщині. Люди об’єдналися навколо спільної ідеї — дати дітям шанс розвиватися, тренуватися і мріяти про великі досягнення», — зазначив Роман Клим.

Він також повідомив, що під час відкриття пролунали запевнення — це лише перший етап відновлення спортивної бази. У планах наступних років — зведення ще двох трамплінів К-60 і К-90. Однак для реалізації цих задумів потрібна підтримка держави та місцевої влади.

Як додав журналіст, цього ж дня на всіх нових трамплінах відбулася першість обласної ДЮСШ. Юні спортсмени першими випробували оновлені споруди, продемонструвавши справжнє спортивне свято та довівши, що Верховина — знову на мапі українських стрибків з трампліна.

