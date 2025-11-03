Чому у дітей часто виникають рефракційні проблеми зору. Поради лікаря

Печіння, свербіж, відчуття стороннього тіла або піску в очах? Це може свідчити про проблеми з зором. Які хвороби очей є найбільш поширеними серед дорослих, а які у дітей, якою є профілактика та коли варто звертатися за допомогою до спеціаліста читачам Правда.іф розповідає дорослий і дитячий офтальмолог медичного центру VISE clinic Альона Вдовиченко.

За словами лікарки, найбільш поширеною причиною звернень до офтальмолога дорослих людей є синдром сухого ока. Причина – тривалий час, який люди проводять за монітором комп’ютерів чи телефонів. Симптомами проблеми є скарги на печіння, свербіж, відчуття стороннього тіла або піску в очах. З часом, через нестабільність слізної плівки, у людини може погіршитися зір. Адже слізна плівка, яка є в нашому оці, дуже швидко пересихає, розривається. Офтальмолог починає лікування з призначення зволожуючих крапель. Якщо пацієнти дотримуються рекомендацій, то неприємні симптоми зменшуються.

Також людей турбують запальні захворювання, які можуть виникати наслідок якоїсь супутньої патології. Зокрема цукровий діабет може призводити до уражень очей, уражень на сітківці. Так само, коли є гіпертонічна хвороба, підвищення артеріального тиску – можуть бути ускладнення з боку органів зору.

«Якщо у когось одного з сім'ї є глаукома, то у групі ризику і молодші члени родини, глаукома може бути також і в них. А глаукома, це таке захворювання, яке може спочатку ніяк не проявлятися, але призводить навіть до сліпоти. Після 40 років рекомендується всім жінкам і чоловікам кожного року вимірювати внутрішній очний тиск. У людей похилого віку відмічаємо вікові зміни. Це катаракта – помутніння кришталика», – наголошує Альона Вдовиченко.

Що стосується дітей, то у них частіше зустрічаються рефракційні проблеми. Це коли діти скаржаться на погіршення зору на далеку, чи на близьку відстань. Найпоширенішою проблемою у дітей є міопія або короткозорість.

Її важливо діагностувати в дитячому віці, відкоригувати. Дитячий офтальмолог має прикласти всі зусилля для того, щоб міопія не прогресувала. У дитячому віці методами зупинки прогресування є окуляри спеціального дизайну, контактні і нічні лінзи. Лазерна корекція зору у дітей не використовується. У дорослому віці, коли око вже стабільне, коли воно не збільшується в своїх розмірах, тоді вже можна говорити про рефракційну хірургію. Тому, якщо говорити про дитячу офтальмологію, то тут головне вчасно діагностувати хворобу і запобігати її можливим ускладненням і прогресуванню.

«Проблеми з зором у дітей виникають тому, що діти дуже зловживають ґаджетами. І батьки їм дозволяють це робити. Раніше діти більше гралися на вулиці. Зараз вони більше часу проводять за телефоном, за комп’ютером, дивляться телевізор, сидять в соцмережах. Погіршенню зору в дітей сприяє навіть ситуація в нашій країні. Дуже багато дітей вчаться дистанційно, тому дитина з восьмої і в кращому випадку до дванадцятої години, в старших класах довше, сидить біля монітору. Також додамо відключення світла. Недостатня освітленість у кімнаті, недостатня освітленість робочого місця також впливає на зір. Цифровізація сприяє тому, що короткозорість прогресує», – каже Альона Вдовиченко.

За словами лікарки, якщо людина помічає, що щось не так із зором, варто одразу звернутися до спеціаліста-офтальмолога. Для профілактики проблем із зором варто багато часу, мінімум 2 години щодня, проводити на вулиці, гуляти. Влітку важливо отримувати вітамін D, який відіграє важливу роль для стану наших очей.

Для дітей – ігри на вулиці та обмеження ґаджетів. За годину до сну взагалі бажано телефоном не користуватися. Краще почитати книжку.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/vazhlyvist-shhorichnogo-oglyadu-v-oftalmologa/