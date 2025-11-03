ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Автор: Орися Корчун
Популярний український актор Григорій Бакланов засвітив свою нову дівчину
Українська журналістка Ярослава Гресь показала, який вигляд має ймовірна кохана актора Григорія Бакланова. Пише ТСН.

Так, у своїх нових сториз у Facebook, Гресь опублікувала світлини з публічного заходу. Проте на кадрах була не тільки журналістка, а й актор Григорій Бакланов та український музикант Yarmak. Співака супроводжувала його обраниця Анна, а от з Григорієм була загадкова дівчина.

На світлинах видно, як актор ніжно тримає за руку дівчину та тепло притискається до неї на спільному фото. Вочевидь можна здогадатися, що таємнича гостя і є дівчиною зірки. Згодом і сам Григорій зробив репост цієї публікації собі в профіль.

Григорій Бакланов з дівчиною / © facebook.com/yaroslava.gres
До слова, торік Григорій Бакланов пережив непростий етап у житті — після десяти років стосунків він розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару. Та вже через рік після розлучення Бакланов знову відчув, що таке кохання. Влітку 2025 року зірка “Спіймати Кайдаша” вперше заговорив про нові стосунки.

Тоді артист зізнався, що зараз щасливий, утім не поспішає афішувати ім’я обраниці: “Я зараз у стосунках. Щасливий від найпершої зустрічі. Ми познайомилися наживо, ще до того, як почали зустрічатися навесні. Я не хочу афішувати ці стосунки. Щастя любить тишу. Але й не ховаюся — просто хочу, щоб частина мого життя залишалася спокійною”.

Джерело(а) інформації

ТСН.
