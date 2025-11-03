Судді, яка вчинила смертельну ДТП, обрано запобіжний захід

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід для судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області — тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 1 мільйон гривень.

Подія сталась 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі «Мукачево–Львів». Підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, порушила правила безпеки дорожнього руху, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

При наближенні до нерегульованого пішохідного переходу вона не зменшила швидкість, у результаті чого трапилась ДТП, що спричинило смерть одного пішохода та травмування іншої особи.