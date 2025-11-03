В Івано-Франківську готуються до завершення реформи НУШ

З 2027 року в Україні завершиться реформа «Нової української школи», яка передбачає створення профільних ліцеїв для учнів старших класів.

Про ідею реформи журналістці Фіртки розповіла директорка департаменту освіти й науки Івано-Франківської міської ради, заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

За її словами, мета реформи — не лише об’єднати старшокласників у спеціалізованих закладах, а й забезпечити сучасні умови для навчання.

«Для навчання по-новому потрібне технічне забезпечення, відповідні меблі, матеріали для досліджень. Наприклад, ліцей імені Романа Шухевича вже отримав перший транш фінансування. З державного бюджету виділили майже десять мільйонів гривень, а з міського — майже два У ліцеї імені Романа Шухевича вже розпочали ремонти. Там оновлюють кабінети хімії, біології та географії, облаштовують сучасні лабораторії й STEM-простір. Два навчальні кабінети також осучаснюють відповідно до вимог реформи», — вказує Вікторія Дротянко.

Оновлені приміщення планують презентувати на початку 2026 року.

Вікторія Дротянко додає, що профільна школа має дати можливість учням зосередитися на предметах, пов’язаних із майбутньою професією.

«Якщо дитина — гуманітарій, вона не витрачатиме стільки часу на точні науки, а більше уваги приділить своїм профільним предметам. Інші дисципліни залишаться, але в меншій кількості — для загального розуміння. З одного боку, це цікавий досвід, який уже давно працює в європейських країнах. Але чи зараз він на часі — питання», — пояснює посадовиця.

Адже, продовжує Вікторія Дротянко, реформа відбувається у складних умовах війни.