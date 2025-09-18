Скільки дітей всиновили від початку 2025 року в Івано-Франківській громаді

У 2025 кількість охочих взяти на виховання дитину в Івано-Франківській громаді проти минулого року майже не змінилася. У 2024 таких пар було 50, від початку 2025 року — 41.

Про це повідомила керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міськради Ірина Рохман.

За її словами, тенденцію до зростання охочих усиновити дитину почали спостерігати з 2020 року. Відтоді кількість таких пар зросла учетверо. Дітей, які підлягають усиновленню в громаді, щороку майже однакова кількість — від 18 до 25.

“Кількість діток з відповідним статусом, дякувати Богові, не збільшується. Але серед них є багато дітей сімейної форми, тобто тих, які ще мають рідних братів і сестер. Їх роз’єднувати не можна”, — говорить Ірина Рохман.

Від початку 2025 року в Івано-Франківській громаді до нових родин потрапили семеро дітей, ще двоє наразі перебувають у процесі усиновлення, додала керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міськради.

Загалом в області на обліку служб у справах дітей перебувають 1170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.