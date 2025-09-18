ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скільки дітей всиновили від початку 2025 року в Івано-Франківській громаді
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скільки дітей всиновили від початку 2025 року в Івано-Франківській громаді

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 15:36
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У 2025 кількість охочих взяти на виховання дитину в Івано-Франківській громаді проти минулого року майже не змінилася. У 2024 таких пар було 50, від початку 2025 року — 41.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомила керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міськради Ірина Рохман.

За її словами, тенденцію до зростання охочих усиновити дитину почали спостерігати з 2020 року. Відтоді кількість таких пар зросла учетверо. Дітей, які підлягають усиновленню в громаді, щороку майже однакова кількість — від 18 до 25.

“Кількість діток з відповідним статусом, дякувати Богові, не збільшується. Але серед них є багато дітей сімейної форми, тобто тих, які ще мають рідних братів і сестер. Їх роз’єднувати не можна”, — говорить Ірина Рохман.

Від початку 2025 року в Івано-Франківській громаді до нових родин потрапили семеро дітей, ще двоє наразі перебувають у процесі усиновлення, додала керівниця служби у справах дітей Івано-Франківської міськради.

Загалом в області на обліку служб у справах дітей перебувають 1170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

СХОЖІ НОВИНИ