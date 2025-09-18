ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Спека майже до +30 повернеться: коли в Україні знову буде тепло
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Орися Корчун
18/09/2025 15:02
Останніми днями в Україні помітно знизилася температура. Проте це похолодання тимчасове. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю синоптикині Наталії Птухи.

Коли в Україні потепліє?

За словами Птухи, опади покинуть Україну наприкінці тижня. Лише у п’ятницю, 19 вересня, у південно-східній частині можливий дощ.

Антициклон принесе на вихідні суху та теплу погоду.

В небі проясниться, знову буде більше сонця, тож денна температура трохи підвищиться: 19-го ще буде +17…+23, а 20 вересня – вже +20…+26. Така синоптична ситуація триватиме принаймні до 24 вересня. Навіть до +24…+28 може прогрітися приземний шар повітря в Україні,
– розповіла синоптикиня.

Таке потепління зачепить не лише південні регіони, а й, наприклад, Київщину. За словами Птухи, якщо друга половина робочого тижня буде холодною, то на вихідні тут також повернеться тепло.

