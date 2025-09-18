У Франківську відкриють анотаційну дошку заступнику командира 75-го батальйону ТрО Володимиру Фіголю

19 вересня о 10:00 відбудеться відкриття анотаційної дошки Герою України, захиснику Володимиру Фіголю — заступнику командира 75-го батальйону 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони імені Дмитра Вітовського.

Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді.

Раніше Володимир працював у Департаменті соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Саме на фасаді департаменту і буде увіковічнено пам’ять про Захисника України.

Відкриття відбудеться на вул. Лесі Курбаса, 2 (Департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА).