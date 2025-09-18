ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську відкриють анотаційну дошку заступнику командира 75-го батальйону ТрО Володимиру Фіголю
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкриють анотаційну дошку заступнику командира 75-го батальйону ТрО Володимиру Фіголю

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 14:34
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

19 вересня о 10:00 відбудеться відкриття анотаційної дошки Герою України, захиснику Володимиру Фіголю — заступнику командира 75-го батальйону 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони імені Дмитра Вітовського.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді.

Раніше Володимир працював у Департаменті соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Саме на фасаді департаменту і буде увіковічнено пам’ять про Захисника України.

Відкриття відбудеться на вул. Лесі Курбаса, 2 (Департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА).

“Запрошуємо вшанувати пам’ять Героя”, – йдеться в повідомленні.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «ВИДКРИТТЯ ΤΑ посвяЧЕння АНОТАЦИЙНОЙ дошкИ 19 ВеРЕСНЯ сп'ятниця), 10:00 ВОЛОДИМИР ФИГОЛЬ Захисник Украйни, заступник командира 75-го батальйону 102-i ОБр Сил териториальной оборони İM. Дмитра Витовського Адреса: вул. Леся Курбаса, 2 (Департамен соцίальной политикИ вано-Франквськой ОДА)»

СХОЖІ НОВИНИ