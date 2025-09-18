ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті чоловіки ледь не побилися через дамбу, яку збудували бобри

Автор: Уляна Роднюк
18/09/2025 14:00
У прикарпатському селі між двома сусідами ледь не дійшло до бійки через затоплене поле. Один з чоловіків звинуватив іншого в будівництві дамби, яка спричинила підтоплення, однак згодом з’ясувалося, що греблю звели бобри.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку.

У селі Тисів ледь не сталася бійка між двома сусідами через затоплене поле. Причиною конфлікту стала дамба з гілок у річці, яка призвела до підтоплення земель одного з чоловіків.

Постраждалий селянин був переконаний, що дамбу спорудив його сусід, і готувався до з’ясування стосунків. Лише втручання сільського старости допомогло уникнути бійки та з’ясувати справжню причину затоплення.

Виявилося, що “винуватцями” інциденту стали бобри, які нещодавно оселилися в цій місцевості. Тварини спорудили дамбу, що призвело до підняття рівня води та затоплення поля.

Цей випадок є частиною більшого явища – масової міграції бобрів з інших областей України на Прикарпаття. Велику популяцію гризунів нині фіксують у північній частині регіону, зокрема в лісах Болехова та Вигоди.

За припущенням експертів, кліматичні зміни змусили тварин емігрувати на території, де їх не було століттями.

