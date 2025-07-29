Скільки нових сімей зареєстрували на Прикарпатті від початку 2025 року

Майже 2 тисячі нових шлюбів зареєстрували в Івано-Франківській області у першій половині 2025 року. Це — майже 3% від усіх сімей, створених в Україні за цей самий період.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства юстиції України.
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На Івано-Франківщині обмінялися обітницями 1974 пари. Всього в Україні від початку 2025 року зареєстрували 68 тисяч 595 нових шлюбів.
“Попри всі випробування, українці продовжують любити, створювати родини та будувати майбутнє. Адже кохання — це те, що наповнює життя сенсом навіть у найскладніші часи”, — йдеться у дописі.