В Івано-Франківську при виїзді з двору на вулицю Вовчинецьку автомобіль збив людину на самокаті 

В Івано-Франківську зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля та електросамоката. Інцидент стався на вулиці Вовчинецькій, коли водій легкового автомобіля виїжджав із прибудинкової території на проїжджу частину.

Відео моменту зіткнення було оприлюднено в соціальних мережах. На записі видно, як під час виїзду з двору перед автомобілем раптово з’являється людина, яка рухалася на електросамокаті, пишуть Версії.

Подробиці щодо стану постраждалого та кваліфікації події з’ясовують правоохоронні органи.

Поліція Івано-Франківська проводить перевірку для визначення причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, опитує свідків і аналізує відеозаписи.

Правоохоронці нагадують всім учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання ПДР, зокрема під час виїзду з другорядних територій і руху поблизу житлових зон.