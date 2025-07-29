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В Івано-Франківську при виїзді з двору на вулицю Вовчинецьку автомобіль збив людину на самокаті 

Автор: Оксана Марушкевич
29/07/2025 21:16
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В Івано-Франківську зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля та електросамоката. Інцидент стався на вулиці Вовчинецькій, коли водій легкового автомобіля виїжджав із прибудинкової території на проїжджу частину.

Відео моменту зіткнення було оприлюднено в соціальних мережах. На записі видно, як під час виїзду з двору перед автомобілем раптово з’являється людина, яка рухалася на електросамокаті, пишуть Версії.

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Подробиці щодо стану постраждалого та кваліфікації події з’ясовують правоохоронні органи. 

Поліція Івано-Франківська проводить перевірку для визначення причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, опитує свідків і аналізує відеозаписи. 

Правоохоронці нагадують всім учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання ПДР, зокрема під час виїзду з другорядних територій і руху поблизу житлових зон. 