Веслувальник з Івано-Франківщини з командою відмовилися на чемпіонаті світу фотографуватись з росіянами

Ярослав Верблюд, Володимир Савчин, Тарас Кузик і Віталій Пристай стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.
Повідомляє Федерація каное України, передає Правда.іф.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів – каноїстів збірної Угорщини і зійшли з п’єдесталу.
Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.
“За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити, чим спричинив повну розгубленість організаторів”, – зазначають у федерації.