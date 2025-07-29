Веслувальник з Івано-Франківщини з командою відмовилися на чемпіонаті світу фотографуватись з росіянами

Повідомляє Федерація каное України, передає Правда.іф.

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Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.

“За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити, чим спричинив повну розгубленість організаторів”, – зазначають у федерації.