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Веслувальник з Івано-Франківщини з командою відмовилися на чемпіонаті світу фотографуватись з росіянами

Автор: Оксана Марушкевич
29/07/2025 21:03
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Ярослав Верблюд, Володимир Савчин, Тарас Кузик і Віталій Пристай стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.

Повідомляє Федерація каное України, передає Правда.іф.

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Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів – каноїстів збірної Угорщини і зійшли з п’єдесталу.

Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.

“За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити, чим спричинив повну розгубленість організаторів”, – зазначають у федерації.

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