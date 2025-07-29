Відомо, якою буде мінімальна пенсія з першого серпня у прикарпатців

У 2025 році в Україні вже відбулося підвищення пенсій – у межах індексації, проведеної в березні. А ось із 1 серпня пенсіонерам не варто розраховувати на підвищення їхньої “мінімалки” – розміри цих виплат залишаться на рівні, встановленому з 1 січня.

При цьому слід враховувати, що різні категорії пенсіонерів можуть отримувати різні мінімальні виплати. OBOZ.UA розповідає, якими будуть ці суми в серпні-2025.

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Розмір мінімальної пенсії 2025 року

Мінімальна виплата як соцстандарт для пенсіонерів за віком у серпні становитиме 2 361 грн .

для пенсіонерів за віком у серпні становитиме . Це відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність .

. Сума фактичної ж мінімальної пенсії залежить від віку, страхового стажу та працевлаштування.

Хто отримає іншу “мінімалку”

Ті, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу, мають отримувати не менше 40% мінімальної зарплати.

Зараз це 3200 грн – 40% від 8000 грн. “Норма” стажу в такому разі – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

В Україні існують доплати до пенсій за віком.

У разі, якщо виплата не досягає 10 340,3 грн (а і “мінімалка”, і гарантована пенсія для людей 65+ явно не дотягують до цього показника), надбавки такі:

– від 70 до 74 років – 300 грн; – від 75 до 79 років – 456 грн; – від 80 років – 570 грн.



“Вікові” доплати не сумуються – можна отримати тільки одну з них. Проводяться вони автоматично – звертатися до ПФУ не потрібно.

Що буде з мінімальною пенсією у 2026 році

Соцстандарт може зрости з 2361 до 2564 грн. Водночас максимальна пенсія відповідно збільшиться з 23 610 до 25 640 грн. Такі цифри передбачені Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки. Остаточний варіант буде вписано до держбюджету на 2026 рік.

А мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65-річчя і має повний стаж, може зрости до 3475,2 грн. Це пов’язано з планами підвищити мінімальну зарплату до 8688 грн.

Передбачається, що мінімальна пенсія зростатиме в наступні роки: у 2027-му – до 2715 грн, у 2028-му – до 2859 грн. Утім, у розрізі реального споживчого кошика ці суми все одно залишаються мізерними.

Як розповідав OBOZ.UA, українці із середньою зарплатою не отримають навіть середньої пенсії. А щоб отримувати виплату в 10 тис. грн, необхідно платити внески із зарплати в 38,3 тис. грн.