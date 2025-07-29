На автошляхах Івано-Франківщини тривають ремонтні роботи

Йдеться про дороги державного значення області, де проходить активна фаза робіт. Упродовж тижня бригади усувають аварійну ямковість на дорогах, працюють на мостах.

Цього тижня, за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, на таких напрямках:

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-на дорозі Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути (в селах Джурів, Княже)

-на дорозі Т-09-04 Озеряни – Кути (у селищі Гвіздець, селах Кулачківці та Балинці).

На цій ділянці в межах Гвіздецької громади вже розпочали роботи з ліквідації аварійної ямковості пневмоструменевим методом, а також локальними картами асфальтобетоном.

Заплановано роботи з експлуатаційного утримання, зокрема:

-ліквідація наслідків зсувів у Мишині (Р-24);

-ремонт мосту в Ільцях на дорозі Р-24;

-влаштування підпірної стіни з модульних блоків на Р-24;

-відновлення перильного огородження, пошкодженого після ДТП, в Бурштині та Бабухові на Н-09;

-оновлення пошкоджених дорожніх знаків, бар’єрного огородження на мосту в Делятині, на об’їзній Калуша, в селі Олешів.

Водіїв просять бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися швидкісного режиму та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.