У самому центрі Івано-Франківська – таємничі будівельні роботи в історичній пам’ятці: мешканці б’ють на сполох

У будівлі на вулиці Тринітарській, 13 в Івано-Франківську тривають будівельні роботи, які викликають серйозне занепокоєння серед місцевих мешканців та користувачів офісних приміщень.

Про це у соцмережах повідомив відомий дослідник міської архітектури Ігор Панчишин, пише Ратуша.

За його словами, втручання проводять у підвальних приміщеннях будівлі, де раніше функціонував заклад громадського харчування. З будинку вже вивезено контейнер з будівельними рештками, у яких, як припускають містяни, міститься культурний шар.

Особливу тривогу викликає велика кількість автентичної цегли та кам’яних вапнякових блоків, які, ймовірно, є частиною фундаменту — адже саме такі елементи зазвичай використовували в історичному середмісті.

Люди обурені тим, що капітальні втручання в історичну пам’ятку відбуваються без належного інформування громадськості — без жодної інформаційної таблички про проєкт, дозвільну документацію, виконавців чи авторів робіт.

“Як у самому серці міста можуть відбуватись такі радикальні втручання в пам’ятку без жодних пояснень? Де позиція охоронців спадщини, археологів, медіа?” — запитує Ігор Панчишин.

Мешканці також переживають, що через несанкціоновані роботи може бути порушена цілісність конструкції будинку, що потенційно загрожує безпеці.

Поки офіційних коментарів від управлінь охорони культурної спадщини чи місцевої влади не надходило.