Гірські рятувальники з Прикарпаття пройшли навчання у печері “Блакитні Озера” на Тернопільщині

Участь у навчаннях взяли рятувальники з Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
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Як стверджують надзвичайники, локацію обрано не випадково — це одна з найскладніших печер регіону: вузькі проходи, волога, розгалужені ходи й підземні озера. Саме в таких умовах фахівці тренувалися діяти злагоджено під час пошуку зниклих, транспортування постраждалих і надання домедичної допомоги.
“Навчання проводили в повній темряві, без зв’язку та техніки — лише зі спорядженням, яке використовують у реальних рятувальних операціях.
Печера — це виклик, де помилки неприпустимі. І рятувальники вкотре довели: у найскладніших умовах вони здатні прокласти шлях до порятунку”, – йдеться у дописі.