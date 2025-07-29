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Рятувальники допомагають у темній печері
Диван на коліщатках в темній вітальні

Гірські рятувальники з Прикарпаття пройшли навчання у печері “Блакитні Озера” на Тернопільщині

Автор: Оксана Марушкевич
29/07/2025 18:55
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Участь у навчаннях взяли рятувальники з Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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Як стверджують надзвичайники, локацію обрано не випадково — це одна з найскладніших печер регіону: вузькі проходи, волога, розгалужені ходи й підземні озера. Саме в таких умовах фахівці тренувалися діяти злагоджено під час пошуку зниклих, транспортування постраждалих і надання домедичної допомоги.

“Навчання проводили в повній темряві, без зв’язку та техніки — лише зі спорядженням, яке використовують у реальних рятувальних операціях.

Печера — це виклик, де помилки неприпустимі. І рятувальники вкотре довели: у найскладніших умовах вони здатні прокласти шлях до порятунку”, – йдеться у дописі.

Рятувальник надає допомогу жінці у печері.
Рятувальник у касці працює в підземеллі
Рятувальники несуть людину через вузьку печеру.
Рятувальники працюють в печері під землею.
Рятувальники обстежують печеру з використанням обладнання.