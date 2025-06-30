Скільки скарг на російську музику в публічних місцях надійшло до поліції Прикарпаття у 2022-2025

З січня по червень 2025 року до поліції Івано-Франківської області надійшли 73 повідомлення щодо російської музики у публічних місцях. З 2022 року — 532 звернення.

Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив начальник поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько.

Кількість скарг у попередні роки:

2024 — 164;

2023 — 187;

2022 — 108.

Чи штрафують за російську музику у громадських місцях

У відповіді на запит Суспільного йдеться, що з початку 2022 року до 20 червня 2025 року поліція області склала 102 адміністративні протоколи. Втім вони стосувалися порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

2025 рік (станом на 20 червня) — 17 штрафів (930 гривень);

2024 рік — 22 штрафи (3 тисячі 910 гривень);

2023 рік — 23 штрафи (3 тисячі 400 гривень);

2022 рік — 40 штрафів (6 тисяч 715 гривень).

Яка відповідальність бізнесу і сфери послуг за відтворення російської музики

Згідно зі статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність за відтворення російської музики у публічних місцях передбачає штраф у розмірі 70 гривень.

На жодного працівника торгівлі, громадського харчування, сфери послуг чи бізнесу в Івано-Франківській області упродовж 2022-2025 років поліція не склала адміністративні протоколи, йдеться у відповіді Сергія Безпалька.

“Кричуще недостатній штраф”

На думку франківського музиканта з гурту “КораЛЛі” та парамедика “Госпітальєрів” Мишка Адамчака, штраф 70 гривень — це неспівмірне покарання зі шкодою, яку Україні завдає прослуховування музики держави-агресора.

“Це — критично і кричуще недостатній штраф. Варто зробити 20 тисяч гривень як мінімум. Штрафи за подібні прояви мають настільки сильно бити по кишені, щоб тим несвідомим громадянам не кортіло на своєму досвіді перевіряти цю ситуацію”, — говорить Мишко Адамчак.

“За ці гроші росіяни вбивають українців”

З його слів, приблизно 20% заробітку, який російські виконавці отримують від прослуховувань їхньої музики на будь-яких стримінгових сервісах, потрапляють у бюджет РФ як податки. Тобто це — фактичне фінансування економіки та армії країни-агресора.

“Я навіть не уявляю, який рівень несвідомості має бути, щоб тут, в Україні, слухати російські пісні, якщо згодом ці прослуховування повертаються у вигляді ворожих дронів і ракет. За ці гроші росіяни щодня вбивають українців, людей, які пішли на фронт, щоб захистити. Цілі сім’ї вбивають у власних домівках. Не знаю, чи це справа в тупості, чи в цинізмі, але просто так їм це минати не має”, — каже музикант.

Музика як інструмент російської експансії

Мишко Адамчак додає, що російська музика є одним з інструментів експансії РФ. Таким чином росіяни нормалізують свою присутність в українському культурному просторі та витісняють українських артистів.