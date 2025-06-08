Смертельна аварія трапилася неподалік Івано-Франківська, – очевидці ВІДЕО

Автівка влетіла в паркан і перекинулася: страшна аварія сталася в Ямниці
Про це повідомляють місцеві телеграм канали, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
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На місці багато медиків та рятувальників.
Очевидці автоторощі повідомляють, що є загиблі в аварії у Ямниці
Попередньо відомо, що загинула дівчинка, ще трьох людей деблокували з автомобіля.
Більше деталей буде згодом.
Всі деталі автотрощі встановлюються