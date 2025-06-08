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Смертельна аварія трапилася неподалік Івано-Франківська, - очевидці ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Смертельна аварія трапилася неподалік Івано-Франківська, – очевидці ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
08/06/2025 18:29
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Автівка влетіла в паркан і перекинулася: страшна аварія сталася в Ямниці

Про це повідомляють місцеві телеграм канали, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

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На місці багато медиків та рятувальників.

Очевидці автоторощі повідомляють, що є загиблі в аварії у Ямниці

Смертельна аварія в Ямниці

Попередньо відомо, що загинула дівчинка, ще трьох людей деблокували з автомобіля.

Більше деталей буде згодом.

Всі деталі автотрощі встановлюються