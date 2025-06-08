Загинула дівчинка 2015 року народження: деталі автотрощі в Ямниці

О 17:57 годині до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Ямниці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Опель», не впорався з керуванням та заїхав у відбійник.

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Про це передає Правда ІФ, з посиланням на Місто



У результаті ДТП пасажирка, 2015 року народження, загинула на місці. Ще чотирьох потерпілих доставили до лікарні. Йдеться про керманича та трьох пасажирів.

На місці пригоди працюють поліцейські. Деталі згодом.

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