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Загинула дівчинка 2015 року народження: деталі автотрощі в Ямниці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Загинула дівчинка 2015 року народження: деталі автотрощі в Ямниці

Автор: Петро Якимчук
08/06/2025 19:10
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О 17:57 годині до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Ямниці.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Опель», не впорався з керуванням та заїхав у відбійник.

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Про це передає Правда ІФ, з посиланням на Місто


У результаті ДТП пасажирка, 2015 року народження, загинула на місці. Ще чотирьох потерпілих доставили до лікарні. Йдеться про керманича та трьох пасажирів.

На місці пригоди працюють поліцейські. Деталі згодом.

Нагадаємо Смертельна аварія трапилася неподалік Івано-Франківська

Смертельна аварія у Ямниці