Як влітку працюватимуть дитячі табори на Прикарпатті

На Прикарпатті впродовж літа 2025 року у дитячих таборах планують прийняти щонайменше 19 тисяч відвідувачів.

Оздоровча кампанія для дітей стартувала 1 червня. Частина таборів уже запрацювала, решта — відкриється упродовж місяця.

Про це повідомила заступниця директора департаменту соціальної політики обласної військової адміністрації Галина Сеник, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

З її слів, на Івано-Франківщині у цьому сезоні діятимуть 18 закладів оздоровлення та відпочинку. Два дитячі табори не працюватимуть.

“Наразі не планує працювати заклад “Сонячні Карпати” у Верховинському районі. На жаль, восени 2023 року горіло приміщення цього закладу. Він не відновив свою діяльність. Табір “Прикарпатські зорі”, що в Коломийському районі, не працював минулого року і не буде цьогоріч. Решта закладів прийматимуть діток”, — розповідає Галина Сеник.

Скільки грошей з бюджетів різних рівнів планують виділити на оздоровлення дітей

Галина Сеник каже: коштом державного бюджету за березень-травень 2025 року з Івано-Франківщини направили на оздоровлення та відпочинок 15 дітей.

“Раніше працювали табори “Артек” і “Молода гвардія”, які є державними підприємствами. “Молода гвардія” в Одесі не працює кілька років поспіль з міркувань безпеки. “Артек” переїхав з окупованого Криму й облаштувався у Києві та на Закарпатті. Наша область отримує путівки в ці заклади. Вони — винятково для дітей пільгових категорій”, — розповідає заступниця директора департаменту соціальної політики ОВА.

У 2024 році за гроші з обласного бюджету оздоровили 596 дітей. На це спрямували 2 мільйони гривень. Цьогоріч закупівлі путівок ще тривають, тому точна сума поки невідома.

“Цього року ми також закупили путівки. Частина тендерних процедур ще триває, тому поки що немає конкретної цифри. Ці путівки розподілимо між районними управліннями, далі скеруємо на територіальні громади. Пріоритет надаємо дітям із сімей учасників бойових дій, загиблих військових, безвісти зниклих, сімей внутрішньо переміщених людей, які приїхали з прифронтових областей, малозабезпечених сімей, а також дітям-сиротам”, — каже Галина Сеник.

У бюджетах територіальних громад теж закладені гроші на організацію дитячого оздоровлення. Найбільші суми у 2025 виділяють Івано-Франківськ, Коломия та Калуш.

“Кошти закладаються на закупівлю путівок та екскурсійні поїздки. Зокрема в Івано-Франківську передбачили гроші на екскурсії, а в Коломиї та Калуші — на закупівлю путівок у табори нашої області. Вони заклали приблизно по 1,5 мільйона гривень. Ця цифра може змінюватися залежно від потреб. Богородчанська і Кутська громади теж передбачили гроші. Це — менші суми, але теж добрий показник”, — говорить Галина Сеник.

Особливості роботи літніх таборів в умовах воєнного стану

Через війну акцент в організації таборів роблять на укриттях і безпеці дітей. Ті, які є в Державному реєстрі закладів оздоровлення та відпочинку, мають сховища та евакуаційний транспорт.

“Укриттям ми також називаємо приміщення подвійного призначення. Це — або підвальне приміщення, або цокольне, якщо 2/3 його розташоване під землею. Також табори мають власний евакуаційний транспорт або укладають угоди з автотранспортним підприємством на випадок надзвичайної ситуації”, — розповідає Галина Сеник.

З її слів, табори також повинні отримати дозволи від Держпродспоживслужби, яка відповідає за санітарні норми, та від Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо пожежної безпеки.

“Походи в гори — це о наших закладів”

Галина Сеник каже: у таборах дітям пропонують активне дозвілля з національно-патріотичним спрямуванням. Програму щороку оновлюють, щоб зацікавити дітей, які приїжджають на оздоровлення кілька років поспіль. Більшість закладів мають басейни та пропонують походи в гори.

“Дуже цікаво діткам, особливо тим, які приїжджають з інших областей, подивитися на наші традиції, як святкують різні події на Прикарпатті. Якщо ми говоримо про табори в гірській місцевості, тут практично щоденним видом дозвілля, якщо дозволяє погода, є походи в гори. Це — продумані маршрути із зупинками, екскурсіями, забавами на полянах чи полонинах. Діти мають можливість послухати щось цікаве і перепочити, бо такі екскурсії — це фізично складно. Загалом походи в гори — це особливість наших закладів”, — каже Галина Сеник.

Тривалість заїзду за відпочинковою путівкою — 14 днів, за оздоровчою — 21. Середня ціна за добу на одну дитину коливається від 900 гривень до 2 тисяч 300 гривень.

“У ціну за ліжкодень закладене харчування. У закладах воно п’ятиразове — три основні прийоми їжі та два перекуси. Харчування збалансоване відповідно до чинного законодавства”, — каже Галина Сеник.

З її слів, у 2024 році в області оздоровили приблизно 19 тисяч дітей. Цьогоріч планують — не менше.