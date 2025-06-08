Футболісти збірної України вийшли на матч проти Канади з кітелем зниклого на війні прикарпатця

Колишній футболіст Роман Максимюк зник безвісти під час боїв біля Покровська у січні 2025 року. У минулому прикарпатець грав у різних командах.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Бліц-інфо

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“Ексфутболіст збірної та луцької «Волині» пішов захищати Україну й вважається зниклим безвісти. Мета – підтримати родину військового та сказати всьому світу, що війна стосується кожного”, – йдеться у дописі.

Роман Максимюк — вихованець надвірнянського футболу, колишній гравець івано-франківського “Прикарпаття”, також виступав за національну збірну команду України, київське “Динамо”, “Дніпро”, “Волинь”.