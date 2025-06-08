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У Березівці відкрили меморіал полеглим захисникам України ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Березівці відкрили меморіал полеглим захисникам України ФОТО

Автор: Петро Якимчук
08/06/2025 21:31
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Меморіал полеглим Героям відкрили у Березівці

Про це повідомив очільним Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

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  • Володимир Гураль – стрілець-санітар 2-го механізованого відділення 33-ої окремої механізованої бригади.
  • Василь Грицко – учасник бойових дій 2015-2017 рр. та 2022-2024 рр., солдат-кулеметник 7-го окремого Івано-Франківського стрілецького батальону.
  • Руслан Римик – старший стрілець-оператор 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 10-ї ОГШБр «Едельвейс».

На свято Зіслання Святого Духа поминаємо померлих і у старости Василя Римика виникла ідея відкрити памʼятні знаки полеглим Героям саме сьогодні.

Дякую селу, яке гідно вшановує своїх захисників. Війна триває і я дякую за кожну поміч, яку надає бійцям Березівська громада.

Також Березівка відзначає сьогодні день села: проведуть благодійний захід, щоб зібрати гроші для захисників.