Максим Стаднік став найкращим гравцем «Прикарпаття» у сезоні

У клубних соцмережах клубу “Прикарпаття” завершилося голосування за найкращого гравця івано-франківської команди за підсумками сезону 2024/25 років.
Найбільше інтернет-симпатій отримав 22-річний півзахисник Максим Стаднік (197 голосів), який суттєво випередив свого найближчого переслідувача Владислава Бучакчийського (144 голоси), що посів друге місце у рейтингу вболівальників, передає Правда ІФ з посиланням на сайт клубу.
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Бучакчийський виграв голосування у Facebook (50) і Telegram (78), тоді як в Instagram поза конкуренцією був Стаднік (124 голоси).
Далі йдуть: 19 – Юрій Радульський, 10 – Василь Француз.
Решта футболістів івано-франківської команди набрали менше десяти голосів: 4 – Цюцюра, Беспалько, 3 – Геник, Михальчук, 2 – Соловйов, 1 – Барчук, Болденков, Хома, Швець.
Підсумки голосування:
50,5% (197 голосів) – Максим Стаднік
36,9% (144 голоси) – Владислав Бучакчийський
4,9% (19 голосів) – Юрій Радульський
2,6% (10 голосів) – Василь Француз