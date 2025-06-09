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За минулу добу окупанти втратили майже 1000 орків та понад 40 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1000 орків та понад 40 артсистем

Автор: Ігор Василик
09/06/2025 07:47
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25, за даними Генерального Штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 997120 (+970) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22759 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28934 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1411 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 414 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39818 (+167),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3315 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51348 (+123) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3911 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!