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Сьогодні на Калущині розпочинаються заходи прощання із захисником Володимиром Тарасом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Калущині розпочинаються заходи прощання із захисником Володимиром Тарасом

Автор: Ігор Василик
09/06/2025 08:04
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У понеділок 09 червня, скорботний кортеж із тілом героя Володимира Тараса прибуде на Франківщину із Харкова.

Про це повідомили у спільноті Верхній Струтинь, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

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Чин поховання наступний:

Понеділок 9 червня:

  • 10.00 год. збір та виїзд почесної колони на Калуш.
  • 12.00 год. зустріч Героя в Калуші та виїзд в Струтин.

По прибутті в село відправа біля Могили в центрі, далі заїзд на подвір’я рідної хати, повернення до церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ).

Вівторок 10 червня:

11.00 год. початок похорону.

Про зміни та інші деталі буде повідомлятися.

Володимир Тарас