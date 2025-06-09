Сьогодні на Коломийщині прощатимуться із нацгвардійцем Едуардом Епереші

У суботу, 07 червня 2025 року, у лікарні помер військовослужбовець Національної гвардії України з Івано-Франківщини Едуард Епереші.

Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Печеніжинської громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

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Едуард Епереші народився у 1967 році та мешкав у Печеніжині.

Боєць служив у званні старшого сержанта та був старшим хіміком взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Нацгвардії України.

“Він був мужнім воїном, щирим побратимом і гідним сином України. Едуард віддав своє життя, захищаючи кожного з нас”, — йдеться у дописі.

Едуард Епереші

У Печеніжинській громаді 8 та 9 червня оголошено днями жалоби з метою вшанування пам’яті захисника України Едуарда ЕПЕРЕШІ.

Підприємствам, установам, організаціям територіальної громади, незалежно від форм власності скасувати проведення розважальних заходів.

У понеділок, 9 червня, о 12.00 годині розпочнеться Чин похорону, далі похоронна процесія попрямує до ПЦУ Святого Великомученика Димитрія Солунського селища Печеніжин, поховають воїна на місцевому кладовищі з військовими почестями.

Честь та слава Герою!