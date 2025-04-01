Сьогодні до Бурштина прибуде скорботний кортеж із тілом героя Анатолія Дворецького

У вівторок 01 квітня, о 10 годині 15 хвилин Бурштинська наша громада зустріне кортеж із тілом полеглого Героя Анатолія Дворецького.
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Про це повідомляє Бурштинська міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Об 11.00 годині у Палаці культури «Прометей» міста Бурштин розпочнеться церемонія прощання та чин похорону.
“Для мешканців села Куропатники буде надано автобус для довезення до Бурштина. Відправлення – о 9:30”, – йдеться у дописі.
Всіх жителів міста закликають приєднатися до прощання, провести захисника в останню путь і віддати йому належну шану.