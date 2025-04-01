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Сьогодні у Надвірній проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Чернікова
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Надвірній проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Чернікова

Автор: Ігор Василик
01/04/2025 08:13
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У вівторок 01 квітня, Надвірнянська громада прощатиметься із полеглим захисником Андрієм Черніковим, тіло якого до міста Надвірна було доставлено напередодні, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Надвірна зустріла героя

Плаче Надвірна, плаче небо, плаче родина… Сльози вкотре омивають нашу громаду. Гіркі сльози скорботи не може стримати ані дорослий, ані дитина, бо ж на вічний спочинок повернувся ще один Герой Надвірнянської громади, житель міста Надвірна солдат Черніков Андрій Ігорович 05.05.1978 р.н. Наш відважний воїн Андрій повернувся в останні обійми своїх рідних, вони востаннє промовлять слова любові та жалю до нього, а він востаннє перетне поріг рідного дому. Памʼять та ім’я про нього житиме вічно… Тепер Він дивиться на нас з небес, та оберігає нас у лавах небесного війська…., йдеться у повідомлені міського голови Надвірної Зіновія Андрійовича.

Багато болю та багато втрат принесла війна на долю нашого народу. Кожна українська громада оплакує полеглих воїнів-земляків, проводжаючи їх на вічний спочинок.

Прощання з Героєм України відбувається 1 квітня 2025 р. о 11:00 год в церкві Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Небесної Сотні).

Герої не вмирають!

Вічна слава Героям України!