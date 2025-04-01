Сьогодні у Надвірній проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Чернікова

У вівторок 01 квітня, Надвірнянська громада прощатиметься із полеглим захисником Андрієм Черніковим, тіло якого до міста Надвірна було доставлено напередодні, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Плаче Надвірна, плаче небо, плаче родина… Сльози вкотре омивають нашу громаду. Гіркі сльози скорботи не може стримати ані дорослий, ані дитина, бо ж на вічний спочинок повернувся ще один Герой Надвірнянської громади, житель міста Надвірна солдат Черніков Андрій Ігорович 05.05.1978 р.н. Наш відважний воїн Андрій повернувся в останні обійми своїх рідних, вони востаннє промовлять слова любові та жалю до нього, а він востаннє перетне поріг рідного дому. Памʼять та ім’я про нього житиме вічно… Тепер Він дивиться на нас з небес, та оберігає нас у лавах небесного війська…., йдеться у повідомлені міського голови Надвірної Зіновія Андрійовича.