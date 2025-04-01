Сьогодні у Калуській громаді проведуть на вічний спочинок полеглого героя Юрія Маціборського

У понеділок 31 березня, до Калуської громади востаннє повернувся полеглий Герой Юрій Маціборський.
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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф
Вчора у селі Боднарів, звідки був родом полеглий герой, було відслужено парастас за загиблим.
Поховають відважного Захисника Юрія Маціборського теж у селі Боднарів.
Чин похорону розпочнеться у вівторок 01 квітня, о 12:00 годині.
Вічна пам’ять та слава Герою!