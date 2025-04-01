Завтра у Франківській громаді розпочнуться заходи прощання із полеглим героєм Іваном Демківим

У середу, 3 квітня 2025 року, в Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого у російсько-українській війні військовослужбовця Івана Демківа.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Суспільне

Іван Демків народився 12 липня 1973 року.

Близько 10 місяців він вважався зниклим без вісти

На сайті Міністерства внутрішніх справ України, у розділі “Зниклі громадяни”, йдеться, що Іван Демків зник безвісти 15 червня 2024 року у селі Новоселівка Перша на Донеччині. Цей день вважається датою загибелі воїна.

02 квітня 2025 року в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 о 18:00 годині відбудеться панахида за полеглим бійцем.

03 квітня об 11:00 годині почнеться прощання з Іваном Демківим в церкві Різдва Христового в селі Підпечери на вулиці Богдана Хмельницького, 10.

Полеглого героя Івана Демківа поховають на місцевому кладовищі.