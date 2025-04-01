Напередодні в Івано-Франківську відкрили офіс ГО «Захист Держави». Ця громадська організація вже є всеукраїнською, і має на меті через співпрацю з різними волонтерськими організаціями допомагати діючим військовим, ветеранам ЗСУ, ВПО та іншим потребуючим людям.

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Волонтерсько-ветеранський хаб

Про роботу ветерансько-волонтерського хабу, амбітні плани, власний багаторічний волонтерський досвід розповіла у спеціальному для Правди.іф інтерв’ю керівник Івано-Франківського обласного осередку ГО «Захист Держави» Оксана Криницька

Оксана Криницька

Що таке ГО «Захист Держави» та яка мета її роботи?

Ця громадська організація була створена небайдужими людьми, волонтерами і ветеранами, котрим цікава майбутня доля нашої країни та зміни, які в ній відбуватимуться. Її робота зосереджуватиметься, в основному, на ветеранському просторі шляхом залучення волонтерів, які працюють з військовими та ветеранами. Створюємо своєрідний хаб, простір для ветеранів, їх дружин, військових і волонтерів, де обговорюватимуть нагальні питання і знаходитимуть методи їх вирішення.

Хто може долучитися до роботи організації?

Долучитися може кожен охочий, немає конкретних критеріїв чи винятків. Запрошуємо до співпраці волонтерів, ветеранів чи звичайних людей, готових працювати у цій сфері, змінювати державу, покращувати умови життя.

Досвід та напрямки роботи

Який Ваш особистий волонтерський досвід?

Я волонтер з 25-річним досвідом і засновниця благодійного фонду «Відродження єднанням». Починалась моя волонтерська діяльність турботою про дітей з малозабезпечених сімей та сиріт, які лікувались у Івано-Франківській дитячій обласній лікарні. Згодом розширили сферу взаємодією з дитячими будинками. А вже після повномасштабного вторгнення змінили вектор допомоги на військовослужбовців та внутрішньопереміщених людей. Саме тоді прийняли рішення офіційно зареєструвати благодійну організацію, шукали донорів і партнерів. Допомогу зосередили на ВПО: надаємо продукти харчування, одяг, засоби гігієни, консультаційні послуги, безкоштовні гуртки і літні табори для дітей.

Таким чином дотепер сформувалася така різностороння діяльність: підтримуємо дітей, малозабезпечені сім’ї, маломобільних людей, ВПО та військових. Стараємось бути корисними у всіх напрямках.

Свого часу через нашу благодійну організацію для військових завезли більше десятка автомобілів, до сорока дронів, закупили чимало амуніції, прицілів та тепловізорів. Співпрацюємо, в основному, з американськими організаціями, котрі надають якісну військову форму та аптечки захисникам.

Тому переконана, що такий досвід допоможе на належному рівні організувати роботу в Го «Захист Держави»

Які основні напрямки роботи ГО «Захист Держави»?

Це спільнота патріотів, яка: підтримує військових і їхні родини, сприяє реінтеграції та перепідготовці ветеранів, реалізовує соціальні та освітні ініціативи, допомагає ВПО адаптуватися та знайти себе у нових умовах.

Розпочинаємо також співпрацю з громадською організацією «Нові крила», яка спеціалізується на фізичній реабілітації ветеранів.

Допомога ветеранам та їхнім родинам

Розкажіть більше про тренінги для військових та їхніх родин

У хабі вже стартували перші тренінги з підготовки грантових заявок для ветеранів і їхніх родин. Вони спрямовані на те, щоб допомогти людям, котрі мають ідеї та бажання, розпочати власну справу.

Серед успішних прикладів, історія військовослужбовця, учасника АТО та російсько-української війни, який після звільнення зі служби не зміг себе знайти у цивільному житті. Єдине, що його зацікавило, – це процес коптіння м’яса. Тоді ми запропонували їм з дружиною організувати крафтове виробництво. Супроводжували все навчання у Кам’янці-Подільському, допомогли написати і проєкт, і скласти грантову заявку. Вигравши цей грант, подружжя започаткувало крафтову коптильню. Зараз розширюють своє виробництво.

Це вже такий наш успішний кейс, яким можемо поділитись.

Наразі працюємо і з іншими жінками, дружинами ветеранів, які хочуть створити щось своє, але в пошуку і потребують нашої підтримки.

Для цього у команді є сертифікований кваліфікований тренер Катерина, котра пройшла багато навчань і виграла вісім грантів. Вона запрошена поділитися власним досвідом при написанні заявки для грантів, акцентувати на помилках, які найчастіше допускаються. А також допомогти знайти грантодавців, зацікавлених у певній сфері діяльності.

Які активності плануються Вашою громадською організацією у найближчому майбутньому?

В організації всі молоді і креативні люди, тому справді нових ідей для активностей є багато. Дуже хочеться створити простір, який би об’єднав волонтерів і ветеранів в Івано-Франківську, де могли б вирішувати всі питання. Тому що одному важко на щось вплинути, а коли залучені однодумці, спільні спірні питання вирішувати легше.

Будемо долучатись до міських проєктів, які пов’язані з ветеранами, ВПО, дітьми. Тобто, різносторонньо розвиватись, щоб бути активними в громадському житті нашої громади.

Така громадська організація функціонує тільки у Франківську, чи по всій Івано-Франківській області?

Вона є всеукраїнською з центральним офісом у Києві. Відповідно, у всіх областях країни є свої осередки. А керівники обласних осередків розвивають офіси у районних. Зараз ми займаємось пошуком людей, які долучилися б до нашої ініціативи і хотіли очолювати районні організації, займатись благодійною діяльністю. Хочемо стати такою рушійною силою, яка могла би впливати на зміни у державі.

Як долучитися до Вашої ГО?

Офіс громадської організації знаходиться на вулиці Б. Лепкого, 47б. Працюємо з 9 до 17 години.

Відкриті до співпраці. Із зацікавленими людьми можемо зустрітись і обговорити пропозиції, питання та почати співпрацювати.

Що порадите людям, які хочуть допомагати військовим, ветеранам, ВПО та іншим?

Якщо є бажання – потрібно робити і використовувати шанс, який дається. Для багатьох це може бути віддушиною. Оскільки спрямовується особиста діяльність на допомогу іншим. Тоді відчувається потрібність цьому суспільству. Особливо, коли допомагаєш людині, і допомога результативна – це найбільша пошана і похвала.

Якби Ви могли звернутись до інших волонтерських організацій, що б Ви хотіли їм сказати?

У громадській діяльності не може бути конкуренції. Її потрібно спрямовувати на підтримку, допомогу і розвиток. Хочу звернутись до тих громадських організацій, які закрились у своїй «бульбашці» і не виходять з неї. Щоб вони виходили і запрошували до співпраці у своїх проєктах. Ми радо будемо не тільки створювати свої, але й долучатись до проєктів інших організацій і спільно іти до поставлених цілей.

Чи є комунікація ГО з державними структурами?

Насправді, з ними трохи важко працювати. Тому що не завжди отримуємо достовірну інформацію. Є організації, котрі мають доступ до потрібної інформації. Але, на жаль, немає створеної коаліції цих організацій, щоб могти почути думку інших, компетентніших у певних питаннях.

Розмовляла: Оксана Оршак

Фото: Богдан Савлюк

Нагадаємо, що В Івано-Франківську стартувало навчання для ветеранів і їх дружин з написання грантів