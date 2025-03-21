У Івано-Франківську відкрили центр громадської організації “Захист держави”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні у Івано-Франківську відкрили центр громадської організації «Захист держави», майданчик для об’єднання активних громадян, які прагнуть долучитися до трансформації України, інформує Правда.іф.
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«Ми готові підтримувати громадські організації, які допомагають військовослужбовцям, ветеранам, переселенцям, тим людям, які цього потребують, тим людям, які уже звільнилися з лав ЗСУ. Маємо на меті відкрити осередки у всіх районах Івано-Франківської області. Ідея нашої ГО – діючі активні волонтери, ветерани, які об’єднуються для спільних зусиль. Люди, які координуватимуть та очолюватимуть осередки в районах – ветерани, волонтери, які з 2022-го, а деякі і з 2014-го року активно працюють для допомоги армії. Ми уже розробляємо якісь програми для ветеранів, де люди можуть пройти навчання, отримати грант для того, щоб повернутися в професію або почати свій власний бізнес, про який вони давно мріяли. Тобто максимально комфортна соціалізація людей після повернення з передової. Ми відкриті для всіх без винятку волонтерських і ветеранських організацій, які хочуть співкоординувати власні дії», – наголошує координатор ГО «Захист держави» Михайло Савлюк.
Діяльність осередку фокусуватиметься на ключових напрямках: підтримка військових і їхніх родин, сприяння реінтеграції та підтримка ветеранів, захист національних інтересів на всіх рівнях, підтримка реформ в громадах, сприяння адаптації, психологічному відновленню та соціальній інтеграції ВПО.
«Наша організація була зареєстрована місяць тому в Києві, це організація небайдужих людей, волонтерів, які зацікавлені в розвитку нашої держави, зацікавлені в просуванні своїх ідей на державному рівні. Було прийняте рішення зібратися ініціативною групою, обговорити усі питання, усі виклики і створити організацію, яка б об’єднала усіх людей і дала змогу працювати на розвиток нашої держави, дала змогу допомагати нашим ветеранам, нашим військовим. Ми вирішили, що будемо працювати у волонтерсько-ветеранському руслі і підтримувати насамперед ветеранів і волонтерів», – каже голова Івано-Франківського осередку «Захист держави» Оксана Криницька.
За словами волонтерки Катерини Чубарь, вчора відбувся перший тренінг з дружинами військових, з ветеранами:
«Ми розпочали навчання по грантовій програмі. Я вчу їх, як написати грантову заявку, як знайти ті корисні грантові кошти на підтримку свого бізнесу. Люди діляться тим, чого вони хочуть, які у них страхи і ми на практичному тренінгу все проробляємо, прописуємо».
Громадська організація «Захист держави» знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Лепкого, 47Б.
Для довідки:
ГО «Захист держави» – це спільнота патріотів, які мають чітке бачення трансформації України, спираються на практичний досвід, пропонують конкретні механізми змін та готові брати відповідальність за результат. Організація працює за принципом «Від безпеки до процвітання» і зосереджується на проєктах та реформах для трансформації України у сильну державу з потужною армією, професійною владою, верховенством права та розумним балансом між безпекою та свободою.
Фото Богдана Савлюка