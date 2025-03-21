У Тернополі затримали 14-річну агентку рф, яку ворожі спецслужби змусили вчинити теракт

Служба безпеки та поліція у Тернополі затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

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Рашисти «зламали» її телефон, шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в інтернет.

Школярка за інструкціями окупантів виготовила саморобну вибухівку. Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани. Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Дівчина перебуває під домашнім арештом.

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