Відомо, скільки військовослужбовців з Івано-Франківської громади загинули на війні

У російсько-українській війні загинули 642 військовослужбовці та військовослужбовиці з Івано-Франківської громади.

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Про це сказав у відеозверненні на Facebook-сторінці голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.іф з посиланням на Суспільне