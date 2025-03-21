Відомо, скільки військовослужбовців з Івано-Франківської громади загинули на війні

У російсько-українській війні загинули 642 військовослужбовці та військовослужбовиці з Івано-Франківської громади.
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Про це сказав у відеозверненні на Facebook-сторінці голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.іф з посиланням на Суспільне
“На жаль, вже 642 хлопці й дівчини з нашої громади загинули в цій страшній російсько-українській війні, понад 300 сьогодні є зниклими безвісти. Але ми тішимося також, що вчора (19 березня — ред.) повернулися з полону деякі воїни з нашої Івано-Франківської громади. Пишаємося, дякуємо і низько вклоняємося всім нашим героям”, — сказав Марцінків.