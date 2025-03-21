Прикарпатські чирлідери вибороли два комплекти золота на чемпіонаті України

З 14 по 16 березня у Львові, в СК «Боско-Арена», відбувся XXI чемпіонат України з чирлідингу, де понад 2300 учасників із 15 областей змагалися за перемогу.
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Як інформують в Управлінні спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, чирлідери з нашої області вибороли два комплекти золотих медалей.
Відтак перемогу здобули: Хіп-хоп дует (дорослі): Лека Дмитро, Лека Юлія. Данс-команда 3-5: Івашина Вікторія, Яремко Емілія, Шевчук Софія, Шалайська Евеліна, Маначинська Катерина, Коцаба Надія, Росоловська Меланія, Андрусів Злата, Підгірна Валерія, Ількович Ксенія, Середа Юлія, Варварук Анна, Сирітченко Софія, Халак Вікторія, Третяк Софія
“Вітаємо наших спортсменів та їхніх тренерів із заслуженою перемогою! Бажаємо подальших успіхів та нових досягнень!”, – додали в управлінні.