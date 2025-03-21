Прикарпатські чирлідери вибороли два комплекти золота на чемпіонаті України

З 14 по 16 березня у Львові, в СК «Боско-Арена», відбувся XXI чемпіонат України з чирлідингу, де понад 2300 учасників із 15 областей змагалися за перемогу.

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Як інформують в Управлінні спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, чирлідери з нашої області вибороли два комплекти золотих медалей.

Відтак перемогу здобули: Хіп-хоп дует (дорослі): Лека Дмитро, Лека Юлія. Данс-команда 3-5: Івашина Вікторія, Яремко Емілія, Шевчук Софія, Шалайська Евеліна, Маначинська Катерина, Коцаба Надія, Росоловська Меланія, Андрусів Злата, Підгірна Валерія, Ількович Ксенія, Середа Юлія, Варварук Анна, Сирітченко Софія, Халак Вікторія, Третяк Софія