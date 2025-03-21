“Єдності сила”: франківська науковиця видала книгу про волонтерство

Днями у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Тетяна Мадрига, доцентка кафедри політичних наук презентувала власну книгу, де зібрала історії волонтерів та волонтерського руху з початком повномасштабної війни.

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У коментарі “Галицькому кореспонденту” Тетяна розповіла, що над книгою працювала 1,5 року. Ще пів року пішло на верстку і всякі технічні питання, друк.

“Єдності сила” – книга про волонтерів Івано-Франківщини, які в умовах російської військової агресії об’єднались задля захисту України, забезпечення матеріальних потреб фронту і наближали країну до Перемоги.

Книга знайомить не тільки з обличчям волонтерського руху Івано-Франківщини, а й відображає розвиток волонтерства в області, його потужність та ефективність у посиленні обороноздатності країни. Історії волонтерів, написані у книзі, дають уявлення про масштаби волонтерського руху як явища. Книга відображає емоційний контекст непохитної підтримки, яку надають звичайні люди в складних умовах.

У виданні зібрано 33 історії, представлені від першої особи, які не лише розкривають шлях кожного героя до волонтерства та їхній внесок в боротьбу проти російської навали, але й відображають найпоширеніші напрями волонтерської діяльності на теренах області.

“Пишаюсь тим, що змогла задокументувати значення волонтерства у посиленні обороноздатності армії. Пишаюсь самовідданістю наших волонтерів, їх потужністю та ефективністю. Пишаюсь, що книга справила резонанс як у Прикарпатському університеті, так і серед волонтерської спільноти і просто зацікавлених громадян не тільки нашої громади, але й закордоном”, – говорить авторка книги Тетяна Мадрига.

Щодо того, чи можна придбати, то, зі слів Тетяни, потрібно збільшити тираж книги і поширити її максимально.