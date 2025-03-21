Що подивитись на вихідних: топ-5 фільмів та серіалів від Netflix

Для свого читача інформаційний ресурс Правда.іф зібрав як найновіші хіти, так і особливо популярні фільми та серіали минулих років. Обирайте те, що найкраще пасує вашому настрою сьогодні.

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Від трилерів до наукової фантактики

Серіали безперечно є однією з найсильніших сторін американських стримінгових платформ. Багато з них встановлюють високі стандарти для телебачення та стають предметом жвавих дискусій не лише серед глядачів, але й серед критиків. Не поступаються у популярності і повнометражні проєкти від Netflix.

Ми зібрали для вас 5 вартих уваги проєктів, які, на нашу думку, обов’язково слід переглянути.

Проблема трьох тіл

Жанр: наукова фантастика, драма

Цей серіал став одним із безлічі проєктів Нетфлікс, який привернув до себе увагу ще на стадії знімання. За основу було взято науково-фантастичну трилогію-бестселер китайського письменника Лю Цисіня «Спогади про минуле Землі», написану ним у період з 2006 по 2010 роки. Шоуранерами стали одні з творців легендарної «Гри престолів» – Девід Беніофф і Деніел Бретт Вайсс. Утім, це не єдине відсилання до серіалу, створеного за книжками Джорджа Мартіна — у касті можна побачити акторів Ліама Каннінгема і Джона Бредлі. Крім них ролі дісталися також Бенедикту Вонгу («Доктор Стрендж»), Джонатану Прайсу («Жінка в золоті») і Розалінд Чао («Мулан»). До речі, книжка стала настільки популярною, що проєкт 2024 року став третьою її екранізацією: 2022 року в Піднебесній зняли анімаційний серіал, а роком пізніше — й ігровий.

Китай, 1967 рік. Є Веньцзе — студентка-астрофізик, яка відбуває «заслання» на секретній радіолокаційній базі, в рамках програми пошуку позаземних цивілізацій надсилає вітальний сигнал у космос. Десять років потому вона дізнається, що було отримано відповідь від жителів інших планет. Однак вона попереджає, що землянам не варто виходити на зв’язок — це небезпечно і може послужити «запрошенням» для жителів інших галактик. Але Веньцзе не прислухалася до поради та відправила повторне повідомлення. Перебуваючи на відстані в 4 світлових роки, планета Трисоляріс направила свій флот для захоплення Землі. Інопланетяни прибудуть у Сонячну систему через 400 років. Що робитиме людство — просто чекатиме на колонізаторів чи дасть їм відсіч, залучивши до захисту планети найкращі уми?

Ріплі

Жанр: драма, трилер

Цей мінісеріал став ще однією екранізацією популярних книг Патриції Гайсміт, відомої своїми нуарними психологічними трилерами. У режисерському кріслі опинився Стівен Заіллян, який відзначився «Оскаром» за сценарій картини «Список Шиндлера», а також працював над такими проєктами, як «Ірландець» та «Дівчина з татуюванням дракона» (той, що з Крейгом). Акторський склад теж вельми цікавий — тут можна побачити Ендрю Скотта («Шерлок»), Дакоту Феннінг («Алієніст»), Джонні Флінна («Девід Бові») та Еліот Самнер.

Нью-Йорк, 60-ті. Багач Герберт Грінліф звертається до Тома Ріплі, помилково прийнявши його за приятеля свого сина Діккі. Занепокоєний батько просить Тома повернути навіженого сина з Італії назад в Америку і готовий узяти всі витрати на себе. Для дрібного шахрая це чудовий шанс зануритися у світ багатства і розкоші. Але, щоб справа «вигоріла», йому доведеться продумати ідеальний план і навіть піти на більш серйозні злочини.

Гризельда

Жанр: біографія, драма, кримінал

Гризельда Бланко разом із трьома синами тікає з Колумбії від чоловіка-наркоторговця і за підробленими документами перебирається до Маямі. Тут вона хоче почати життя з чистого аркуша і заручається підтримкою подруги, яка свого часу теж була дружиною злочинця, а зараз веде легальний туристичний бізнес. Але Грізельда розуміє, що по-чесному швидко заробити гроші для утримання себе та дітей не вийде, тому шукає способи збути кілограм колумбійського «товару», який вона прихопила зі схованки свого чоловіка. Так вона знову занурюється в кримінальний світ, з якого так сильно хотіла втекти, тільки вже в Америці. Тепер її мета — побудувати свою наркоімперію і стати єдиним дилером у Маямі. Чого б їй це не коштувало.

Мінісеріал про скандально відому «хрещену матір» заснований на реальних подіях, але, звісно ж, дещо прикрашений і не претендує на повну правдивість. Проте він безумовно вартий уваги, цікавий і дивиться на одному диханні. Головну героїню зіграла Софія Вергара («Палкі втікачки»), а також у кадрі можна побачити Альберто Герра («Нарко: Мехіко») і Ванессу Ферліто («Джулі й Джулія»).

Король Англії

Жанр: історичний, драма, біографія, воєнний

Принц Уельський (або Гел, як його називають друзі) не мав амбіцій стати королем. Але Генріх IV, чинний монарх і його батько, хворий, а значить, скоро йому доведеться успадковувати трон. Гелу випало непросте завдання — Англія виснажена Столітньою війною, на якій вона зазнала неймовірних втрат, і від його рішень залежатиме майбутнє королівства. Уся відповідальність і непрості політичні рішення лягають тільки на його плечі, адже у короля немає друзів — є тільки соратники або противники.

Режисером історичної драми став Девід Мішо («Царство тварин»), а за основу були взяті хроніки Вільяма Шекспіра про Генріхів IV і V. Акторський склад складається з Тімоті Шаламе («Дюна»), Бена Мендельсона («Темні часи»), Лілі-Роуз Депп («Покоління Вояджер»), Роберта Паттінсона («Сутінки») і Джоела Едгертона («Великий Гетсбі»). До речі, Едгертон спільно з Бредом Піттом також стали й продюсерами проєкту.

До кісток

Жанр: драма

Еллен — молода художниця, яка переживає особистісну кризу. А ще вона одержима своєю вагою — відмовляється від їжі й при цьому продовжує тренуватися, що призводить її до анорексії. Мачуха та молодша сестра Еллен занепокоєні її здоров’ям, тож наполягають, щоб вона пройшла лікування у Вільяма Бекхема — лікаря, відомого нетрадиційним підходом до лікування. Після довгого опору дівчина здається. Терапія у Бекхема дає результати та дає змогу по-новому подивитися на її життя.

Це іронічна і життєствердна історія, яка легко дивиться і чудово підійде для вечірнього перегляду. Зняла її Марті Ноксон, яка працювала над сценаріями «Баффі — винищувачка вампірів», «Втеча» і «Хор». А Лілі Коллінз («Емілі в Парижі») і Кіану Рівз («Матриця») прекрасно втілили своїх персонажів і мають максимально органічний вигляд у кадрі.