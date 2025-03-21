Поліція Калущини затримала підозрюваного, який обікрав комерційне приміщення

До поліції звернувся 50-річний мешканець Івано-Франківська із заявою про крадіжку електричних інструментів і будівельних матеріалів із комерційного приміщення, розташованого в Калуші.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Фігурант посеред ночі проник до приміщення, звідки викрав майно заявника. Його затримали поліцейські. За скоєне фігуранту загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі.

“З заявою про крадіжку електричних інструментів та будівельних матеріалів з комерційного приміщення, що знаходиться у Калуші до поліції звернувся 50-річний житель Івано-Франківська. Калуські поліцейські оперативно встановили крадія та розшукали його у районному центрі. Йдеться про раніше судимого за майнові злочини, місцевого мешканця, 1987 року народження. Слідчі встановили, що затриманий пошкодив металопластикові двері у приміщення та проник у середину. Звідти викрав майно потерпілого”, – йдеться у дописі

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, слідчі вилучили викрадене майно.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Калуська окружна прокуратура.

Затриманому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід-тримання під вартою.