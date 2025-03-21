На війні загинув воїн з Івано-Франківської громади Горальчук Роман

Сумна новина сколихнула Івано-Франківську громаду: в боротьбі за незалежність України загинув Роман Горальчук.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Похорон розпочнеться завтра, 22 березня, об 11 годині, з Будинку Смутку (вул. Ребета, 3).
Поховають полеглого воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с.Чукалівка.
Вічна й світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.