ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Свічка та український прапор
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув воїн з Івано-Франківської громади Горальчук Роман

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 12:53
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сумна новина сколихнула Івано-Франківську громаду: в боротьбі за незалежність України загинув Роман Горальчук.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Похорон розпочнеться завтра, 22 березня, об 11 годині, з Будинку Смутку (вул. Ребета, 3).

Поховають полеглого воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с.Чукалівка.

Вічна й світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.