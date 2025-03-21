Погрожував підірвати гранату: у Франківську затримали зловмисника. ФОТО

Погрожував підірвати гранату: прикарпатські поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За такий телефонний дзвінок прикарпатцю може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років.

19 березня близько 11 години на лінію 102 надійшло анонімне повідомлення, в ході якого невідомий чоловік погрожував підірвати гранату. Після чого кинув слухавку.

Отриману інформацію поліцейські оперативно опрацювали та уже за лічені години встановили місцеперебування «жартівника». Йдеться про 40-річного мешканця обласного центру. Його виявили в помешканні родичів в Івано-Франківську.

Як з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснити свої дії не зміг.

Слідчі оглянули помешкання зловмисника, де вилучили мобільний телефон та сім-карту, з якої він телефонував. Жодних вибухонебезпечних предметів у помешканні не було.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку. Його дії слідчі територіального підрозділу поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Затриманому вже повідомили про підозру та невдовзі оберуть запобіжний захід.

Поліція Прикарпаття нагадує, що хибні повідомлення про замінування — це серйозне правопорушення. Відповідно до статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо ж об’єктом стають критично важливі об’єкти інфраструктури — школи, лікарні, урядові установи, це передбачає покарання у вигляді ув’язнення до 8 років.

Неправдиві дзвінки про замінування ставлять під загрозу безпеку громадян і вимагають оперативного залучення великої кількості спеціалістів — вибухотехніків, поліції, рятувальників, медиків, які можуть бути потрібні в іншому місці.