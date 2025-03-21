Раптово помер ексначальник місцевої Держекоінспекції Микола Ладовський

У ніч на 20 березня помер ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу Микола Ладовський, якого мали судити за незаконне збагачення.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це “Галці” стало відомо з кількох різних джерел.

65-річний Микола Ладовський раптово помер в ніч на 20 березня, вранці 21 березня відбулися похорони. Відомо, що чоловік багато років лікувався від онкозахворювання.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ДБР виявило необґрунтовані активи у начальника Держекоінспекції. Журналістам стало відомо, що йдеться про Миколу Ладовського (свого часу – політик партії “Громадянська позиція”), котрий не працює на цій посаді з березня 2024 року.

Серед активів:

два автомобілі преміумкласу, один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 млн гривень, інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн гривень;

чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн гривень;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн гривень.

4 березня 2025 року стало відомо, що до суду скерували обвинувальний акт за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування суд наклав арешт на майно вартістю понад 80 мільйонів гривень, зокрема на три автомобілі, чотири квартири, будинок та нежитлові приміщення.