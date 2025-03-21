У Погоні висадили три сотні дерев

У четвер, 20 березня, керівництво та співробітники Тисменицької міської ради разом із працівниками Пшеничниківського старостинського округу взяли участь у традиційній екологічній ініціативі з озеленення громади.

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Повідомляє Тисменицька міська рада, передає Правда.іф.

Три сотні саджанців породи сосна звичайна висадили на під’їзді до села Погоня та на території духовно-паломницького центру — Монастиря Успіння Матері Божої.