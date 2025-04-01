Погода в Івано-Франківській області 1 квітня

1 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-13° тепла.

По області вночі — 3-8° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла.

У високогір’ї Карпат протягом доби — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.