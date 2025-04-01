ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківській області 1 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 1 квітня

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 09:18
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

1 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 11-13° тепла.
  • По області вночі — 3-8° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла.
  • У високогір’ї Карпат протягом доби — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.