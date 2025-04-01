На снятинку, яка смикала жінку за волосся, склали адмінпротокол

На снятинку, яка смикнула жінку за волосся, через те, що та зробила їй зауваження щодо прослуховування російської музики, склали адміністративний протокол.

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Про це пише Правда з посиланням на Галку.

В одному зі закладів Снятина стався конфлікт між відвідувачками, який переріс у фізичну агресію. 27-річна Лідія Фесенко зробила зауваження жінці, яка слухала російську музику. У відповідь та смикнула її за волосся.

Згодом поліція з’ясувала, що нападниця – 39-річна жителька Снятина.

Поліціянти встановили її місце перебування і наразі спілкуються з нею.

Жінка визнала, що смикнула Лідію Фесенко за волосся. Правоохоронці склали на неї адмінпротокол за статтею 173 (ред. дрібне хуліганство).

Поліція розпочала перевірку та з’ясовує всі обставини інциденту.