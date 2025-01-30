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Сьогодні до Івано-Франківської громади прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Стрілецького
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні до Івано-Франківської громади прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Стрілецького

Автор: Ігор Василик
30/01/2025 08:46
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Сумну звістку повідомили у фейсбук-спільноті “Мої Братківці”

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Героя Стрілецького Михайла Ігоровича просять зустріти у четвер 30 СІЧНЯ.

Кортеж з тілом полеглого героя виїде з Будинку Смутку о 12:00 годині

ПОХОРОН ЗАХИСНИКА

31 Січня об 11:00 год.( П’ятниця ) відбудеться чин похорону героя

Нагадаємо 23-річний Михайло загинув 25 січня 2025 року поблизу селища Котлине Покровського району. Вдома у Михайла Стрілецького залишилися мати, брат і сестра.

Полеглий Михайло Стрілецький