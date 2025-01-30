Сьогодні до Івано-Франківської громади прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Стрілецького

Сумну звістку повідомили у фейсбук-спільноті “Мої Братківці”
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Героя Стрілецького Михайла Ігоровича просять зустріти у четвер 30 СІЧНЯ.
Кортеж з тілом полеглого героя виїде з Будинку Смутку о 12:00 годині
ПОХОРОН ЗАХИСНИКА
31 Січня об 11:00 год.( П’ятниця ) відбудеться чин похорону героя
Нагадаємо 23-річний Михайло загинув 25 січня 2025 року поблизу селища Котлине Покровського району. Вдома у Михайла Стрілецького залишилися мати, брат і сестра.